В Одессе рухнувший столб оставил без света целый район (фото)

Там автомобиль Honda влетел с разгону в бетонный столб с проводами наружного освещения. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением.

В итоге опора сломалась и завалилась на крышу расположенного рядом частного дома.

Об этом сообщает culturemeter.od.ua.

Электроопора проломила крышу. Более того, целый район из-за ЧП оказался обесточенным.

– Сначала я услышала громкий удар, а после в окно увидела, как столб падает на соседний дом, – описала впечатления одесситка Анастасия Собченко в соцсетях. – Света нет. А у нас электрическое отопление, поэтому надеюсь, что освещение быстро восстановят.

Фото: culturemeter.od.ua

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