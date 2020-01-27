Что произошло в Одессе 27 января: двухнедельный карантин в школах и пожар в центре города

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В центре Одессы горела крыша трехэтажного жилого дома. Возгорание произошло в доме на улице Нежинской. Продолжение…
- Экс-главе Одесской ДСНС Виктору Федорчаку избрали меру пресечения. Судья избрал Федорчаку меру пресечения – домашний арест в период с 19:00 до 07:00. Продолжение…
- Одесские школы закрывают на двухнедельный карантин. С завтрашнего дня, 28 января, школы Одессы закрываются на карантин в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Продолжение…
- Одессе превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ. В больницах не хватает стационарных мест. Продолжение…
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