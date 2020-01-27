Что произошло в Одессе 27 января: двухнедельный карантин в школах и пожар в центре города

Во второй половине января одесситы массово начали обращаться в инфекционные больницы, жалуясь на симптомы, которые характеризуют грипп или ОРВИ. Уже к концу месяца специалисты по инфекционным заболеваниям рассказали, что в городе превышен эпидемиологический порог. Больше всего от заболеваний страдают дети, из-за числа заболевших школьников уже закрыты некоторые классы. А в больницах не хватает стационарных мест.

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