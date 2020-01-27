Нічний домашній арешт: екс-главі Одеської ДСНС Віктору Федорчаку обрали запобіжний захід (відео)

Сьогодні, 27 січня, Заводський районний суд Миколаєва розпочав засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчаку.

Про це із судової зали повідомляє кореспондент порталу «Преступности.НЕТ».

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-начальнику ГУ ДСНС Одеської області Віктору Федорчаку 14 січня. Екс-чиновнику закидають недбале виконання службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу).

Федорчака підозрюють в неналежній організації нагляду за пожежною безпекою, що призвело до масштабних пожеж на території міста: в таборі «Вікторія» (16 вересня 2017 року), в психіатричній лікарні (10 червня 2019 року), в готелі «Токіо Стар» (17 серпня 2019 роки), в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (4 грудня 2019 року).

24 січня суд переніс розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу колишньому начальнику ГУ ДСНС в Одеській області Віктору Федорчак, оскільки його адвокати недавно отримали матеріали і ще не ознайомилися з ними, щоб надавати клієнту необхідну правову допомогу.

Суддя обрала Віктору Федорчаку запобіжний захід – домашній арешт в період з 19:00 до 07:00.

Адвокати вважають підозру необґрунтованою, відзначаючи, що Федорчак ніяк не міг проконтролювати певні випадки одноосібно і не може відповідати за дії підлеглих, які вони безпосередньо повинні були виконати на об’єктах. Сам Віктор Федорчак також заявив суду, що не визнає свою провину в інкримінованому йому злочині і не підтримує клопотання про обрання запобіжного заходу.

Фото: Преступности.Нет

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