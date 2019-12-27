Что произошло в Одессе 27 декабря: прощания с погибшими учеными и авария с судном из Одессы в Стамбуле

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В университете им. Мечникова проводили в последний путь жертв пожара на улице Троицкой – директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова и его помощника, ученого секретаря Галину Иванович. Продолжение…
- В Стамбуле произошло кораблекрушение: грузовое судно, шедшее из Одессы, врезался в набережную в Босфорском проливе. Продолжение…
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