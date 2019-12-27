Что произошло в Одессе 27 декабря: прощания с погибшими учеными и авария с судном из Одессы в Стамбуле

Одесситы простились с учеными, погибшими во время пожара в Доме Асвадурова В университете им. Мечникова проводили в последний путь жертв пожара на улице Троицкой – директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова и его помощника, ученого секретаря Галину Иванович. ПОДРОБНЕЕ