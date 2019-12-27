Одесситы простились с учеными, погибшими во время пожара в Доме Асвадурова

В университете им. Мечникова проводили в последний путь жертв пожара на улице Троицкой – директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова и его помощника, ученого секретаря Галину Иванович.

Об этом сообщает odessa.online.

Отдать дань памяти погибшим пришли студенты, родные, коллеги и неравнодушные к трагедии одесситы.

В фойе вуза прозвучало много теплых слов в адрес трагически ушедших из жизни светил науки.

Так, в частности, было отмечено, что обое внесли огромный вклад в сохранение экологии Черного моря и Куяльницкого лимана.

А 61-летний Борис Александров был ученым с мировым именем, одним из самых известных в гидробиологической науке и мог похвастаться уникальными научными разработками.

Напомним, 4 декабря во время пожара в Доме Асвадурова погибло 16 человек, еще 30 пострадали.

Фото: odessa.online

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