Что произошло в Одессе 26 декабря: прощания с погибшими в Одесском колледже экономики студентками и металлодетекторы в оперном театре

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Одессе состоялось прощание со студентками, погибшими при пожаре в Доме Асвадурова на улице Троицкой. Продолжение…
- В Одессе наградили водолазов, которые помогли спасти экипаж затонувшего судна Delfi. Продолжение…
- В Одесском театре оперы и балета установили три рамки металлодетекторов. Такая защита является согласно европейским традициям. Продолжение…
- В помещении торгово-офисного центра на улице Екатерининской Kadorr можно познакомиться с новинками робототехнических компаний всего мира. С роботами получится поговорить, пожать руку и увидеть, как они танцуют. Продолжение…
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