В Одессе простились с двумя погибшими во время пожара студентками

26 декабря в Одессе состоялось прощание со студентками, погибшими при пожаре в Доме Асвадурова на улице Троицкой.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
Провести в последний путь 16-летних Екатерину Пьяночкину и Юлию Маркину пришли родные, однокурсники и неравнодушные горожане.
На момент пожара Катя находилась на четвертом этаже. Перед смертью звонила отцу и успела рассказать, что в здании пожар. Ее тело предадут земле в родном селе Подгорное Беляевского района. Юлия родом из села Красноселка, там ее и похоронят.
Напомним, 4 декабря во время пожара в центре Одессы погибло 16 человек, еще 30 пострадало.
Фото: 7kanal.com.ua
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