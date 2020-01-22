Что произошло в Одессе 22 января: перевернутый грузовик с зерном и горелые мусорные баки

Авария случилась на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской. Там столкнулись авто «Porsche Cayenne» и «ВАЗ – 2115».

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Более 115 тысяч протоколов о вождении в нетрезвом состоянии составили украинские полицейские в 2019 году. Одесская область оказалась в первой десятке “лидеров” в этом пугающем рейтинге.

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