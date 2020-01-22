Что произошло в Одессе 22 января: перевернутый грузовик с зерном и горелые мусорные баки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В центре Одессы произошло ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской. Там столкнулись авто «Porsche Cayenne» и «ВАЗ – 2115». Продолжение…
Два мусорных контейнера пылали в районе улицы Маршала Говорова. Их могли поджечь намеренно. Продолжение…
- На трассе под Одессой перевернулась фура, груженная зерном. Авария произошла на автодороге Одесса-Рени. Продолжение…
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