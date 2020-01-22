В центре Одессы произошло ДТП: есть жертвы (фото)

Авария случилась на пересечении улиц Троицкой и Екатерининской. Там столкнулись авто «Porsche Cayenne» и «ВАЗ – 2115».

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

В результате ДТП погиб водитель «ВАЗа». Чтобы извлечь погибшего из авто, пришлось применить спецтехнику ГСЧС.

В операции участвовало десять спасателей.

Помимо погибшего, по данным полиции, пострадало еще четыре человека. Их увезли в больницу с травмами.

По факту происшествия внесли ведомости в ЕРДР. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства.

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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