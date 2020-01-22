На трассе под Одессой перевернулась фура, груженная зерном (фото, видео)

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

Так, близ поселка Суворово Измаильского района водитель “Камаза” не справился с управлением.

В итоге фуру с прицепом занесло на крутом повороте. Она съехала с дороги и перевернулась.

Автомобилист получил травмы, а зерно, которое он вез, рассыпалось по обочине.

Как отмечает издание, на месте, где произошло ДТП, установлен знак о крутом повороте. Однако водители часто его игнорируют и превышают скорость.

Фото: bessarabiainform.com

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