На трассе под Одессой перевернулась фура, груженная зерном (фото, видео)

Авария произошла на автодороге Одесса-Рени.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
Так, близ поселка Суворово Измаильского района водитель “Камаза” не справился с управлением.
В итоге фуру с прицепом занесло на крутом повороте. Она съехала с дороги и перевернулась.
Автомобилист получил травмы, а зерно, которое он вез, рассыпалось по обочине.
Как отмечает издание, на месте, где произошло ДТП, установлен знак о крутом повороте. Однако водители часто его игнорируют и превышают скорость.
Фото: bessarabiainform.com
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