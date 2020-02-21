В Одесской области произошел пожар: есть погибший и постравший

Очевидцы позвонили в спасательную службу.

Об этом сообщает облГСЧС.

Пламя охватило площадь в 60 кв.м. Чтобы все потушить, понадобилось около 40 минут.

В результате пострадал трехлетний ребенок. Его в тяжелом состоянии увезли в ожоговый центр с 80% ожогов тела.

При пожаре погиб 29-летний дядя ребенка, который снимал с его матерью этот дом. Предварительно известно, что причиной стала неисправная печь.

Матери мальчика на момент происшествия не было дома, она вышла в магазин.

Фото: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!