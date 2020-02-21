В Одесской области произошел пожар: есть погибший и постравший

В Белгороде-Днестровском вспыхнул одноэтажный частный дом.
Очевидцы позвонили в спасательную службу.
Об этом сообщает облГСЧС.
Пламя охватило площадь в 60 кв.м. Чтобы все потушить, понадобилось около 40 минут.
В результате пострадал трехлетний ребенок. Его в тяжелом состоянии увезли в ожоговый центр с 80% ожогов тела.
При пожаре погиб 29-летний дядя ребенка, который снимал с его матерью этот дом. Предварительно известно, что причиной стала неисправная печь.
Матери мальчика на момент происшествия не было дома, она вышла в магазин.
Фото: ГУНП в Одесской области
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