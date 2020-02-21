Из-за разлитого аммиака в Одессе пришлось эвакуировать учеников школы

В пятницу, 21 февраля, случилось ЧП в школе №24 на улице Заболотного в Суворовском районе города.
Там близ здания учебного учреждения обнаружили пятно с резким запахом.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На место вызвали спасателей и правоохранителей.
Школьников эвакуировали.
В лаборатории ГСЧС предварительно установили, что у школы разлили аммиак. Это вещество может быть очень опасным и токсичным, негативно воздействуя на легкие и оболочку глаз, испаряясь.
Так что за состоянием школьников постановили некоторое время понаблюдать медикам. Пока жалоб на здоровье от учеников не поступало, все дети себя хорошо чувствуют.
Фото: cdn7.pokupon.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!