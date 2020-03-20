Что произошло в Одессе 20 марта: перевернутый микроавтобус и 150 килограммовая белуга у браконьеров

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Во время ДТП на одесском поселке Котовского перевернулся микроавтобус. Авария произошла на пересечении улиц Семена Палия и Марсельской. Продолжение…

В Одессе начали вещать с моря о карантине. Людей информируют о том, что нарушение норм карантина влечет за собой ответственность. Продовження…

В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержан нарушитель бросился с ножом на пограничника. Продовження…

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