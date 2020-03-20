На Одещині браконьєри спіймали 150-кілограмову білугу: порушник накинувся з ножем на прикордонника (відео)

На Одещині браконьєри спіймали 150-кілограмову білугу, яка йшла на нерест. Захищаючи улов з десятками кілограмів чорної ікри, затриманий порушник кинувся з ножем на прикордонника.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Про вилов червонокнижних порід риби повідомили співробітники оперативно-розшукового підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону. За їх інформацією прикордонний наряд на катері виявив в Очаківському гирлі Дунаю, неподалік від міста Вилкове, двох чоловіків на човні. На дні плавзасобу лежала заплутана у сітках величезна білуга – завдовжки близько 2 метрів та вагою близько 150 кілограмів. Рибу, що було приховано плащем від загальновійськового захисного комплекту, на борт очевидно затягували гаками, так як вона мала глибокі рани.

Прикордонники доставили затриманих та їх човен з уловом до берега. Де під час перевірочних заходів один з браконьєрів вдався до нападу з ножем на прикордонника. Вмілими діями військовослужбовця нападника роззброїли та одягли в кайданки.

За фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст.249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» та ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» було проінформовано Кілійське відділення Національної поліції, співробітники якого здійснили невідкладні слідчі.

Згодом ледь живу білугу випустили в Дунай.

За оцінкою іхтіолога Дунайського біосферного заповідника риба мала ікру та йшла на нерест.

Варто зазначити, що білуга, яка йде на нерест, має близько 10-15% від власної ваги ікри. Саме за цією ікрою полюють браконьєри. Її вартість на чорному ринку – близько 1 тисячі доларів США за кілограм.

Сподіваємося, що попри отримані рани, риба, яку випустили – виживе та дасть потомство.

Коментарі надає прессекретар Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк.

Фото, відео: ДПСУ

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