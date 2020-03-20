Во время ДТП на одесском поселке Котовского перевернулся микроавтобус (фото)

Авария произошла на пересечении улиц Семена Палия и Марсельской.

Там столкнулись BMW и Mercedes Sprinter. От сильного удара микроавтобус перевернулся на бок.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

31-летний и 29-летний водители пострадали, но их травмы, к счастью, не серьезны. Их передали медикам.

Следственно-оперативная группа установила, что авария произошла из-за того, что один из водителей нарушил ПДД. Однако точную причину ДТП еще предстоит выяснить. Для этого назначена автотехническая экспертиза.

Решается вопрос о внесении сведений по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: ГУНП, 7kanal.com.ua

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