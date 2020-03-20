В Одессе начали вещать с моря о карантине

Так, по городу уже разъезжают автомобили муниципальной службы. Сотрудники ведомства оповещают людей о мерах предосторожности и ограничениях во время карантина.

Также предупреждать об особом режиме народ решили с моря. Для этого запустят катера и лодки, а также будут вещать с помощью громкоговорителей с берега. Для этого привлекут спасательно-водолазную службу и спецработников на квадроциклах.

Каждый час они будут рассказывать людям о том, как вести себя в карантин.

Такой способ оповещения, к примеру, 20 марта заработал на 13-й станции Б. Фонтана и на Дельфине.

Людей информируют о том, что нарушение норм карантина влечет за собой ответственность.

К слову, на горисполкоме 20 марта в горсовете пока решили дать людям еще немного времени смириться с введенными ограничениями и повременить со штрафами. Также в мэрии пока не решили, кто и как будет наказывать нарушителей в некоторых случаях – к примеру, за незакрытый ресторан или собрание больше десяти человек.

Было также предложение отменить льготный проезд для пенсионеров в карантин. Однако в итоге его постановили не отменять.

Фото: 7kanal.com.ua

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