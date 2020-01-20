Что произошло в Одессе 20 января: демонтаж новогодней атрибутики и отравление ребенка стиральной капсулой

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В послекрещенские дни в городе наступает процесс затяжного прощания с елками и другой рождественско-новогодней атрибутикой. Как это проходит в центре города? Продолжение…
- В Одессе двухлетний мальчик попробовал съесть стиральную капсулу и оказался в реанимации. В тяжелом состоянии ребенок несколько часов провел в реанимационном отделении. Продолжение…
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