Залишили без догляду: в Одесі дворічний хлопчик скуштував пральну капсулу і опинився у реанімації

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поки 28-річна жителька Малиновського району займалася хатніми справами, її двоє малолітніх синів знайшли капсулу з пральною рідиною і менший із братів вирішив спробувати її на смак.

У важкому стані дитина кілька годин провела у реанімаційному відділенні. На щастя, нині стан хлопчика покращився.

З його матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду. За невиконання обов’язків щодо виховання дітей на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото ілюстративне: Інтернет магазин Товари для дому

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