fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Праздники закончились: в Одессе демонтируют елки и новогоднюю атрибутику (фото)

Праздники закончились: в Одессе демонтируют елки и новогоднюю атрибутику (фото)

Как и обычно, в послекрещенские дни в городе наступает процесс затяжного прощания с елками и другой рождественско-новогодней атрибутикой.

Картина с оттенком печали, конечно. Корреспондент «Одесской жизни» отмечает, как это проходит в центре города. Елка на Думской площади с праздниками пока решила не прощаться: стоит на своем месте.

А вот мега-елка на Дерибасовской, собранная из множества живых красавиц, уже свое отстояла: ее демонтаж — в самом разгаре. Кстати, процесс такой же трудоемкий, как и установка красотки. Он происходит с использованием спецтехники. Украшения с елки уже сняли, теперь разбирают «по частям», то есть по отдельным деревцам. Светящиеся мега-игрушки, установленные на Дерибасовской, тоже теперь отправляются на покой: их укладывают в огромный мешок. За процессом с примесью уныния на лицах наблюдают немногие одесситы.

Исчезли и «золотые» елки — и на Соборной площади, и напротив Оперного театра.

Пока во всей красе стоят украшенные елки в Горсаду и в Летнем театре.

Многие, впрочем, не торопятся пока убирать новогоднее убранство: впереди ведь еще празднование Нового года по восточному календарю 25 января.

Ну, а альтфатеры тем временем наполняются елками, от которых торопятся избавиться обычные горожане. Менять их на сладости, как мы уже рассказывали, спешат далеко не все.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить