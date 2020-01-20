Праздники закончились: в Одессе демонтируют елки и новогоднюю атрибутику (фото)

Как и обычно, в послекрещенские дни в городе наступает процесс затяжного прощания с елками и другой рождественско-новогодней атрибутикой.

Картина с оттенком печали, конечно. Корреспондент «Одесской жизни» отмечает, как это проходит в центре города. Елка на Думской площади с праздниками пока решила не прощаться: стоит на своем месте.

А вот мега-елка на Дерибасовской, собранная из множества живых красавиц, уже свое отстояла: ее демонтаж — в самом разгаре. Кстати, процесс такой же трудоемкий, как и установка красотки. Он происходит с использованием спецтехники. Украшения с елки уже сняли, теперь разбирают «по частям», то есть по отдельным деревцам. Светящиеся мега-игрушки, установленные на Дерибасовской, тоже теперь отправляются на покой: их укладывают в огромный мешок. За процессом с примесью уныния на лицах наблюдают немногие одесситы.

Исчезли и «золотые» елки — и на Соборной площади, и напротив Оперного театра.

Пока во всей красе стоят украшенные елки в Горсаду и в Летнем театре.

Многие, впрочем, не торопятся пока убирать новогоднее убранство: впереди ведь еще празднование Нового года по восточному календарю 25 января.

Ну, а альтфатеры тем временем наполняются елками, от которых торопятся избавиться обычные горожане. Менять их на сладости, как мы уже рассказывали, спешат далеко не все.

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