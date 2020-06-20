Что произошло в Одессе 20 июня: ДТП на трассе Одесса-Киев и создание рейдовых групп

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесском зоопарке показали маленьких аистов и ланей. В этом году в Одесском зоопарке настоящий бэби-бум.
- На трассе Одесса-Киев в результате ДТП погибли два человека. «Renault Duster» допустил столкновение с «Renault Magnum», который двигался впереди.
- В Одесской области ограничат движение многотонных грузовиков. В летний период на территории области действует температурный режим.
- На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, посещающими пляжи и базы отдыха.