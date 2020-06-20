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На трасі Одеса-Київ внаслідок ДТП загинули дві людини

На трасі Одеса-Київ внаслідок ДТП загинули дві людини

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Сарванському районі, в якій загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, сьогодні приблизно о 8-й годині ранку на 276 км траси Київ-Одеса «Renault Duster» допустив зіткнення з «Renault Magnum», що рухався попереду. В результаті аварії загинула кермувальниця легковика, 1974 року народження, та її пасажир.

Відомо, що жінка з Дніпропетровської області, дані чоловіка поки що не встановлені: рятувальники зараз дістають його тіло з понівеченого салону.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУНП

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