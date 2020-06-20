Температурний режим: на Одещині обмежать рух багатотонних вантажівок

У літній період на території області діє температурний режим

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Багатотонним транспортним засобам, фактична маса яких перевищує 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн, рух автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби забороняється.

Таке обмеження діє за температури повітря більше ніж +28 градусів за Цельсієм з 10:00 до 22:00.

У цю пору, з метою збереження дорожнього покриття, водіям великовантажних транспортних засобів пропонується здійснювати відстій на відведених стоянках до зниження температурних показників.

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