Температурний режим: на Одещині обмежать рух багатотонних вантажівок

У літній період на території області діє температурний режим
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
Багатотонним транспортним засобам, фактична маса яких перевищує 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн, рух автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби забороняється.
Таке обмеження діє за температури повітря більше ніж +28 градусів за Цельсієм з 10:00 до 22:00.
У цю пору, з метою збереження дорожнього покриття, водіям великовантажних транспортних засобів пропонується здійснювати відстій на відведених стоянках до зниження температурних показників.