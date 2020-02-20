Что произошло в Одессе 20 февраля: эвакуированы одесситы из Китая и стрельба среди бела дня

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Среди эвакуированных из Китая Украинский являются жители Одесской области. В Министерстве внутренних дел рассказали, жителей которых областей эвакуировали из Ухань. Продолжение…

В Одессе мужчина пытался попасть в женщину с ребенком, есть пострадавшие. Продолжение…

По делу затонувшего в Одессе танкера Delfi открыли два уголовных производства. В прокуратуре сообщили о подозрении капитану потерпевшего крушение у берегов Одессы судна. Продолжение…

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