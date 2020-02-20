Стрілянина посеред вулиці: в Одесі чоловік намагався поцілити у жінку з дитиною, є постраждалі (відео)

Про це повідомляє УСІ.

На вулиці Середньофонтанській чоловік, озброєний цілим арсеналом, напав на сім’ю з дитиною. За словами очевидців, нападник цілився в дитину, але потрапив в око батькові хлопчика.

У нападника виявилося кілька пістолетів і ніж. Перехожим вдалося затримати нападника і передати в руки поліції. Потерпілого доставлено в лікарню, у нього поранене око. У поліції кажуть, що поки у них мало інформації, але відомо, що учасники конфлікту доставлені в райвідділ поліції.

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Фото: Слово і діло

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