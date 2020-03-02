Что произошло в Одессе 2 марта: цветущие деревья и склад оружия

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Всю зимнюю пору в городе и области находили цветущие растения. А к началу весны стали замечать распустившиеся почки на фруктовых деревьях. Продолжение…
- В Одесской области мужчина скрывал в собственном гараже арсенал оружия и боеприпасов. Два пулемета, две винтовки, пистолет Токарева, прицел, восемь магазинов, четыре банки с порохом и это еще не все. Продолжение…
- Международный аэропорт «Одесса» устроил специальную зону для фанатов новомодных сигарет. Дополнительную зону разместили отдельно от определенных мест курения. Продолжение…
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