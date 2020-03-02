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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі під час гасіння пожежі постраждав рятувальник (фото)

В Одесі під час гасіння пожежі постраждав рятувальник (фото)

Пожежа сталася на вул. Пушкінська, 5.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 2 березня, о 20:13 надійшло повідомлення, що на вул. Пушкінська, 5 задимлення в під’їзді 3-х поверхового житлового будинку. По прибуттю першого відділення, рятувальники встановили загорання в під’їзді на 1-му поверсі, сильне задимлення.

З місця пожежі підрозділом ДСНС за допомогою автодрабини з 3-го поверху врятованого 9 чоловік.
О 20:56 пожежа була локалізована, о 21:07 – ліквідована на площі 5м.кв.

Під час гасіння пожежі, в наслідок руйнування будівельних конструкцій, отримав травми один з рятувальників, якого було відправлено до міського медичного закладу. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих серед мешканців немає. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.

Фото: ДСНС

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