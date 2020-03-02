В Одесі під час гасіння пожежі постраждав рятувальник (фото)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 2 березня, о 20:13 надійшло повідомлення, що на вул. Пушкінська, 5 задимлення в під’їзді 3-х поверхового житлового будинку. По прибуттю першого відділення, рятувальники встановили загорання в під’їзді на 1-му поверсі, сильне задимлення.

З місця пожежі підрозділом ДСНС за допомогою автодрабини з 3-го поверху врятованого 9 чоловік.

О 20:56 пожежа була локалізована, о 21:07 – ліквідована на площі 5м.кв.

Під час гасіння пожежі, в наслідок руйнування будівельних конструкцій, отримав травми один з рятувальників, якого було відправлено до міського медичного закладу. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих серед мешканців немає. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.

Фото: ДСНС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!