На Одещині чоловік приховував у власному гаражі арсенал зброї та боєприпасів (фото)

Два кулемети, дві гвинтівки, пістолет Токарева, приціл, вісім магазинів, чотири банки з порохом, майже півтисячі патронів та куль і більше півтори тисячі гільз 38-річний чоловік зберігав у винайманому гаражі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Викрили правопорушника співробітники відділу оперативних розробок і протидії незаконному обігу зброї та вибухівки управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Зі слів чоловіка, зброю та частину набоїв він придбав через мережу Інтернет, решту знайшов за допомогою металошукача та зберігав для власного інтересу, але якого саме – не зізнається.

Вилучений арсенал правоохоронці направили на експертизу, а відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото, відео: ГУНП

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