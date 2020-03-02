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Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже распустились цветы на абрикосовом дереве (фото)

На одесском пляже распустились цветы на абрикосовом дереве (фото)

Обычно абрикос начинает цвести не раньше середины марта. А если в этом время еще холодно, то только к концу месяца.

Но в этом году в Одессе всю зиму сохранялась теплая погода.

Всю зимнюю пору в городе и области находили цветущие растения.

А к началу весны стали замечать распустившиеся почки на фруктовых деревьях.

Так, сплошь покрылось пышными соцветьями дерево абрикоса на пляже Ланжерон, у местного кафе-бара.

Об этом сообщает оdessa.online.

Нежно-белые цветочки издают приятный запах, оповещая о приходе настоящей календарной весны и привлекая насекомых.

Фото: odessa.online

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