На одесском пляже распустились цветы на абрикосовом дереве (фото)

Обычно абрикос начинает цвести не раньше середины марта. А если в этом время еще холодно, то только к концу месяца.
Но в этом году в Одессе всю зиму сохранялась теплая погода.
Всю зимнюю пору в городе и области находили цветущие растения.
А к началу весны стали замечать распустившиеся почки на фруктовых деревьях.
Так, сплошь покрылось пышными соцветьями дерево абрикоса на пляже Ланжерон, у местного кафе-бара.
Об этом сообщает оdessa.online.
Нежно-белые цветочки издают приятный запах, оповещая о приходе настоящей календарной весны и привлекая насекомых.
Фото: odessa.online
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