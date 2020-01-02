Что произошло в Одессе 2 января: закрытие городского рынка еды и акция на утилизацию елок

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Ресторатор Алекс Купер намерен закрыть Одесский городской рынок еды, но вместо него готовится новый проект. Продолжение…

На текущий ремонт одесских дорог выделят более 3 млн. грн. Ремонтные работы должны будут завершить до 31 декабря 2020 года. Продолжение…

В Одессе коммунальщики анонсировали акцию. Можно будет принести елку на утилизацию и получить за это конфеты. Продолжение…

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