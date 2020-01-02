Что произошло в Одессе 2 января: закрытие городского рынка еды и акция на утилизацию елок

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Ресторатор Алекс Купер намерен закрыть Одесский городской рынок еды, но вместо него готовится новый проект. Продолжение…
- На текущий ремонт одесских дорог выделят более 3 млн. грн. Ремонтные работы должны будут завершить до 31 декабря 2020 года. Продолжение…
- В Одессе коммунальщики анонсировали акцию. Можно будет принести елку на утилизацию и получить за это конфеты. Продолжение…
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