На текущий ремонт одесских дорог выделят более 3 млн. грн

Ремонтные работы должны будут завершить до 31 декабря 2020 года.

Как сообщается на сайте госзакупок Prozorro, тендер проводит Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

На текущий ремонт дорог площадью 1 тыс. м кв планируется выделить 3 млн. 242 тыс. грн. Аукцион пройдет 3 января.

Однако названия улиц, которые планируют ремонтировать, в документации не указаны. Подрядчик должен будет ликвидировать выбоины и трещины в дорожном покрытии.

Фото: Автоновости

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