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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 2 декабря: обыски в одесском аэропорту и покушение матери на ребенка

Что произошло в Одессе 2 декабря: обыски в одесском аэропорту и покушение матери на ребенка

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • В Одесской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с маршруткой. Восемь человек пострадали в результате ДТП в поселке Александровка Овидиопольского района. Продолжение…
  • В Одессе задержали женщину, которая в нетрезвом состоянии накрыла своего младенца подушкой. В одесской больнице 33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном. Когда ребенок расплакался, нетрезвая мать попыталась «успокоить» его, накрыв подушкой. Продолжение…
  • Генпрокуратура и СБУ провели обыски в Международном аэропорту “Одесса”. Как оказалось, во время реконструкции одесского аэропорта коммунальщики присвоили свыше 11 миллионов гривен. Продолжение…

Фото: СБУ

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