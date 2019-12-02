Крупная авария в Одесской области: легковушка вылетела на встречку и столкнулась с маршруткой

Восемь человек пострадали в результате ДТП в поселке Александровка Овидиопольского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, в поселке Александровка произошло столкновение маршрутного такси сообщением “Одесса-Черноморск” и легкового автомобиля Hyundai Sonata.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина – водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Погибших в аварии нет. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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