Крупная авария в Одесской области: легковушка вылетела на встречку и столкнулась с маршруткой

Восемь человек пострадали в результате ДТП в поселке Александровка Овидиопольского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, в поселке Александровка произошло столкновение маршрутного такси сообщением “Одесса-Черноморск” и легкового автомобиля Hyundai Sonata.
По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина – водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
Погибших в аварии нет. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!