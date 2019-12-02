Генпрокуратура та СБУ провели обшуки у Міжнародному аеропорту “Одеса”

Як виявилося, під час реконструкції одеського аеропорту комунальники привласнили понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури та СБУ.

Служба безпеки України викрила корупційну схему привласнення понад 11 мільйонів гривень комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» під час ремонтних робіт на території об’єкту.

Геренальна прокуратура разом із Службою безпеки України провели обшуки на території комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» та офісних приміщеннях суб’єктів підприємницької діяльності, які виконували підрядні замовлення комунального підприємства.

Оперативники встановили, що посадовці у змові з підконтрольним їм генпідрядником робіт безпідставно перераховували гроші комерційним структурам, що мають ознаки фіктивності. Фірми були оформлені як субпідрядники, з ними підписувались акти прийому – передачі робіт та послуг, які фактично виконані не були.

У такий спосіб зловмисники присвоїли понад 11 мільйонів гривень на роботах із загальним бюджетом у 38,2 мільйона. За висновками профільних експертів, неякісно виконані роботи могли становити загрозу життю та здоров’ю пасажирів аеропорту. Завдяки втручанню Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ цей ризик виключено.

Під час обшуків на території авіапідприємства та в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні фінансово-господарські операції.

Наразі керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Заходи з викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Фото: СБУ

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