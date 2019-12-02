В Одессе задержали женщину, которая в нетрезвом состоянии накрыла своего младенца подушкой

Полицейские задержали жительницу Одесской области по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка.
Как сообщает ГУ НП в Одесской области, трагедию удалось предотвратить прошлой ночью в одесской больнице, где 33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном.
Когда ребенок расплакался, нетрезвая мать попыталась «успокоить» его, накрыв подушкой. Соседка по палате забила тревогу.
Правоохранители немедленно доставили женщину в полицию. Выяснилось, что она купила водку в ближайшем магазине. Вернувшись в палату, она принялась распивать бутылку. В это время малыш проснулся и начал плакать. Чтобы ребенок не мешал, мать взяла подушку и положила ее на лицо сына.
Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали ее действия как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка.
Женщине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – пожизненное лишение свободы.
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