Что произошло в Одессе 18 февраля: задержания вымогателей килограмма золота и массовое ДТП на Черемушках

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В Одессе задержали злоумышленников, которые требовали за возвращение несуществующих долгов более 10 000 долларов США и 1 кг золота. Продолжение…

На Черемушках в Одессе пьяный водитель устроил массовое ДТП. Водитель автомобиля Мерседес не справился с управлением и въехал в припаркованные машины. Продолжение…

Высотки в Одессе оснастят солнечными батареями и будут торговать излишками энергии. Для начала хотят построить десять сетевых солнечных электростанций. Продолжение…

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