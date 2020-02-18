Высотки в Одессе оснастят солнечными батареями и будут торговать излишками энергии

Об этом рассказал руководитель гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман.

В ведомстве уже разработали план реализации задумки. Для начала хотят построить десять сетевых солнечных электростанций.

Инвестором проекта выступит КП «Агентство программ развития Одессы». Там должны выделить около 16,5 млн грн на воплощение инициативы.

На начальном этапе в ведомстве, по словам его директора Дмитрия Жемана, ждут 3,6 млн грн прибыли в год. Заработок поделят между управлением домов, где установят солнечные станции, и инвестором.

В горсовете ожидают, что проект окупит себя за восемь лет. А в будущем излишки электроэнергии хотят продавать государству по “зеленому тарифу”. Его размер устанавливает Нацкомиссия по энергетике индивидуально. В среднем это четыре гривны за киловатт-час.

Фото: staticshare.america.gov

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