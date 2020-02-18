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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі затримали зловмисників, які вимагали за повернення неіснуючих боргів понад 10 000 доларів США та 1 кг золота

В Одесі затримали зловмисників, які вимагали за повернення неіснуючих боргів понад 10 000 доларів США та 1 кг золота

Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей у мешканців міста.

Про це повідомляє пресслужб Прокуратури в Одеській області.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання (ч. 3 ст. 189 КК України).

Під час розслідування правоохоронці викрили та затримали в Одесі двох чоловіків.

За даними слідства, раніше судимий мешканець Миколаївської області організував групу, що спеціалізувалась на вимаганні у одеситів, до якої залучив місцевого мешканця. Так, зловмисники вимагали у двох потерпілих повернення неіснуючих боргів на суму понад 10 000 доларів США та 1 кг золота. Такі протиправні дії супроводжувалися погрозами фізичного насилля щодо потерпілих та їх близьких осіб.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з метою документування злочинної діяльності.

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні заходи проведено за участі співробітників Управління СБУ в області.

Фото: YouTube

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