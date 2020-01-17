Что произошло в Одессе 17 января: выход из СИЗО экс-главы Одесской налоговой и арестованное судно с одесскими моряками

Киевских налоговиков проверяют после коррупционного скандала в Одессе Проверки в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины связаны с информацией бывшей главы областного управления ведомства Натальи Чеботаревой о том, что половина суммы в коррупционных схемах направляется в Киев. ПОДРОБНЕЕ