Что произошло в Одессе 17 января: выход из СИЗО экс-главы Одесской налоговой и арестованное судно с одесскими моряками

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Судно с одесскими моряками арестовали у берегов Китая. Судно с 23 моряками на борту арестовали из-за неуплаты судовладельцем ремонтных услуг. Продолжение…
- Экс-глава одесской налоговой вышла из СИЗО, заплатив более 900 тыс. грн. залога. Попавшаяся на взятке бывшая и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева уже покинула СИЗО. Продолжение…
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