Судно с одесскими моряками арестовали у берегов Китая: экипаж просит о помощи

Судно New Orion с 23 моряками на борту арестовали из-за неуплаты судовладельцем ремонтных услуг.

Об этом в Facebook сообщил одессит Андрей Мацко.

По его информации, среди членов экипажа 22 украинца, в том числе жители Одессы, и один россиянин. Судно (IMO 9250141) арестовали у берегов Китая. Морякам не хватает продуктов, а топлива осталось на 14 дней.

В прошлом году судно уже арестовывали в Малайзии, но затем отпустили.

Фото: Профсоюз работников морского транспорта Украины

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