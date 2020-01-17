Экс-глава одесской налоговой вышла из СИЗО, заплатив более 900 тыс. грн. залога

Попавшаяся на взятке бывшая и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева уже покинула СИЗО.

По информации «Думской», залог в сумме 904 тыс. грн. внесли сразу же после того, как суд избрал ей меру пресечения.

Однако подозреваемую будут строго контролировать. Она не должна без разрешения отлучаться с места проживания, прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи. Кроме того, она обязана сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля.

Напомним, экс-глава Одесской налоговой службы Наталья Чеботарева попалась на взятке в 25 тысяч долларов.

После этого руководство областной службы отстранили от обязанностей, а в ведомстве начались проверки.

Сейчас обязанности главы налоговой службы области исполняет Владимир Астрейко.

Фото: zik.ua

Видео: НАБУ

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