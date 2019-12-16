Что произошло в Одессе 16 декабря: минирование зернового терминала и выступления звезд в новогоднюю ночь

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- 31 декабря одесситов и гостей города порадует праздничная Ночь на Думской. Начнется она в 21:00 – на сцене возле мэрии выступят несколько известных артистов. Продолжение…
- Волонтеры в Одессе открыли пункт обогрева для бездомных на Куликовом поле. Люди без определённого места жительства в такой палатке смогут находиться в тепле, получить еду и медицинскую помощь. Продолжение…
- В Одесской области поступил сигнал о минировании зернового терминала. Продолжение…
Фото: Нацполиция
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