«Леприконсы» та «НеАнгели»: хто виступатиме в Одесі у Новорічну ніч

Вести весь цей захід буде український комік Дядя Жора.

Про це повідомили директор департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова та виконавчий директор компанії Fish Can Fly Олександр Холоденко Таймер Одесса.

21, 25, 26, 27 грудня і 6, 7 січня відбудеться ряд урочистостей в Міському саду. Так, в день католицького Різдва в Літньому театрі влаштують великий концерт з хоровим фестивалем.

31 грудня одеситів і гостей міста порадує святкова Ніч на Думській. Розпочнеться вона о 21:00 – на сцені біля мерії виступлять музичний гурт з Білорусії «Леприконсы» і український колектив «НеАнгели». Вести весь цей захід буде український комік Дядя Жора.

– Ми концептуально змінили програму. Цього року все буде інакше, всіх очікують приємні сюрпризи, – уточнила Тетяна Маркова, кажучи про особливості Нового року – 2020.

А представник Fish Can Fly зазначив, що його компанія займається організацією різноманітних святкових «івентів» по ​​всьому світу і в даний час щільно працює з Одеською міськрадою.

– Ми спробуємо зробити новий формат стандартного новорічного шоу в Одесі, – запевнив Холоденко.

Фото: proconcert

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!