В Одесской области поступил сигнал о минировании зернового терминала

Правоохранители проверяют информацию о заминировании зернового терминала.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории терминала, который расположен в селе Малодолинское, произойдет взрыв.
На место происшествия направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.
Фото: Нацполиция
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