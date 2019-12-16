В Одесской области поступил сигнал о минировании зернового терминала

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории терминала, который расположен в селе Малодолинское, произойдет взрыв.

На место происшествия направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.

Фото: Нацполиция

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