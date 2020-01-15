Что произошло в Одессе 15 января: пожар в школе и скандал в налоговой службе

Пожежа в одеському коледжі: завідуючій господарством обрано запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту За версією правоохоронців, завідуюча господарством, як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії. ПОДРОБНЕЕ