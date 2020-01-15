Что произошло в Одессе 15 января: пожар в школе и скандал в налоговой службе

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Некоторых журналистов не пустили на брифинг главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Его объявили в последний момент, и туда смогли попасть только журналисты некоторых центральных каналов. Продолжение…
Возгорание электрощитовой произошло в килийской школе №4. Учебный процесс приостановили, но причин для беспокойства нет. Продолжение…
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