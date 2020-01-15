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Новости Одессы и Одесской области

Скандал в одесской налоговой службе: некоторых журналистов не пустили на брифинг главы ведомства

Скандал в одесской налоговой службе: некоторых журналистов не пустили на брифинг главы ведомства

Аккредитацию на брифинг главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова объявили в последний момент, и туда смогли попасть только журналисты некоторых центральных каналов.

Как сообщает Odessa-online, остальных журналистов охрана не пустила под предлогом того, что их нет в списке аккредитованных СМИ. При этом возмущенные журналисты вызвали полицию.

Брифинг провели после скандального сообщения НАБУ о том, что глава Одесской налоговой службы Наталья Чеботарева попалась на взятке в 25 тысяч долларов.

Теперь сотрудники службы должны будут пройти новую аккредитацию. А исполнять обязанности главы ведомства пока будет Владимир Астрейко. Об этом сообщается на сайте Одесского областного управления налоговой службы.

Фото: Odessa-online

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