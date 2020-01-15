В школе Одесской области произошел пожар: детей быстро эвакуировали

Возгорание электрощитовой произошло в килийской школе №4.
Как сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook, возгорание локализовано, пострадавших нет.
Учебный процесс приостановили, но причин для беспокойства нет, отметил Павел Бойченко.
Площадь пожара составила 2-4 м кв, а помещение электорщитовой находится не в самой школе, а в пристройке, примыкающей к школе.
Пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Администрация школы тоже отреагировала быстро, детей организованно эвакуировали.
Фото: Павел Бойченко
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