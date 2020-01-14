Что произошло в Одессе 14 января: новый руководитель администрации Одесского порта и вооруженное ограбление ювелирного магазина

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Назначен новый руководитель администрации Одесского порта. Его представил заместитель председателя Администрации морских портов Украины по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский. Продолжение…

Ограбление ювелирного магазина произошло во вторник утром в Татарбунарах. Трое человек ворвались в магазин и угрожали сотрудникам оружием. Продолжение…

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