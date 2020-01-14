Назначен новый руководитель администрации Одесского порта

Как сообщается на сайте порта, его представил заместитель председателя Администрации морских портов Украины по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

“Портовикам особо представлять Руслана Ильдаровича нет необходимости. Весь его трудовой путь связан с Одесским портом… В порту ему известен не только каждый причал, но и каждый, кто на этом причале работает, он знает всех операторов производственных комплексов и все проблемы и вызовы, которые стоят перед предприятием. Надеюсь, у нового руководителя и у коллектива одинаковые видения дальнейшего эффективного развития порта”, – сказал Сергей Гронский.

До этого исполнял обязанности начальника администрации порта Денис Карпов.

Руслан Сахаутдинов родился 12 января 1981 года в Одесской области. Образование – высшее. Окончил Одесский Национальный Морской Университет (факультет «Организация перевозок и управление на транспорте»). Трудовой путь начинал экспедитором в частной компании. В Одесском порту работает с 2003 года, прошел все ступени карьерного роста от инженера отдела маркетинга до главного диспетчера порта. С 2014 году до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.

Фото: АОМП

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