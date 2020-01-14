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Новости Одессы и Одесской области

Назначен новый руководитель администрации Одесского порта

Назначен новый руководитель администрации Одесского порта

Руслан Сахаутдинов возглавил администрацию Одесского морского порта.

Как сообщается на сайте порта, его представил заместитель председателя Администрации морских портов Украины по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

“Портовикам особо представлять Руслана Ильдаровича нет необходимости. Весь его трудовой путь связан с Одесским портом… В порту ему известен не только каждый причал, но и каждый, кто на этом причале работает, он знает всех операторов производственных комплексов и все проблемы и вызовы, которые стоят перед предприятием. Надеюсь, у нового руководителя и у коллектива одинаковые видения дальнейшего эффективного развития порта”, – сказал  Сергей Гронский.

До этого исполнял обязанности начальника администрации порта Денис Карпов.

Руслан Сахаутдинов родился 12 января 1981 года в Одесской области. Образование – высшее. Окончил Одесский Национальный Морской Университет (факультет «Организация перевозок и управление на транспорте»). Трудовой путь начинал экспедитором в частной компании. В Одесском порту работает с 2003 года, прошел все ступени карьерного роста от инженера отдела маркетинга до главного диспетчера порта. С 2014 году до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.

Фото: АОМП

 

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