Вооруженное ограбление ювелирного магазина: злоумышленники уехали в сторону Одессы

Ограбление ювелирного магазина произошло во вторник утром в Татарбунарах. Трое человек ворвались в магазин и угрожали сотрудникам оружием.

Они забрали украшения и скрылись на автомобиле «Ауди» зеленого цвета с киевскими номерами АА 1876 ОВ.

Как сообщает Вessarabiainform со ссылкой на слова очевидцев, грабители уехали в сторону Одессы.

Ограбленный ювелирный магазин расположен в многолюдном месте на улице Горького, неподалеку от круглосуточного магазина и места стоянки таксистов.

Полиция ввела в действие планы «Перехват» и «Сирена».

Фото, видео: Думская

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