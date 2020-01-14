Вооруженное ограбление ювелирного магазина: злоумышленники уехали в сторону Одессы

Ограбление ювелирного магазина произошло во вторник утром в Татарбунарах. Трое человек ворвались в магазин и угрожали сотрудникам оружием.
Они забрали украшения и скрылись на автомобиле «Ауди» зеленого цвета с киевскими номерами АА 1876 ОВ.
Как сообщает Вessarabiainform со ссылкой на слова очевидцев, грабители уехали в сторону Одессы.
Ограбленный ювелирный магазин расположен в многолюдном месте на улице Горького, неподалеку от круглосуточного магазина и места стоянки таксистов.
Полиция ввела в действие планы «Перехват» и «Сирена».
Фото, видео: Думская
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