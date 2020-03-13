Что произошло в Одессе 13 марта: первая смерть от коронавируса и перевернутый зерновоз

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На трассе Одесса – Киев перевернулся зерновоз. В связи с этим движение автомобилей на трассе временно ограничили. Продолжение…
- В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом COVID-19. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с COVID-19, сегодня умерла. Продолжение…
- В Одессе стали чаще вакцинировать детей. Заболеваемость корью уменьшилась. Продолжение…
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